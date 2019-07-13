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Konyaspor'un hedefi Avrupa

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nejc Skubic, "Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nejc Skubic, "Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak." dedi.
Birinci etap kamp çalışmalarını Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde sürdüren Konyaspor'un tecrübeli defans oyuncusu Skubic, antrenman sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Skubic, buradaki atmosfer ve arkadaşlığın çok iyi olduğunu, yeni gelenlerin de kaynaşmaya başladığını vurguladı.
Skubic, yeni sezon beklentileri hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Bütün takımların seviyeleri birbirine eşit. Zaten her takım birbirini yenebiliyor. Sadece büyük 1-2 takım farkı yaratabilecek durumda. Biz kendimiz de güçlü bir takımız. Hedefleri olan bir takımız. Zaten burada iyi çalışarak bunu bu sezon kanıtlayacağız. Ligi iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Konyaspor'un her sene olduğu gibi bu sene de büyük hedefleri olduğuna da dikkati çeken Skubic, şunları kaydetti:
"Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Zaten takım olarak bunun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Lige de iyi bir başlangıç yapmamız ve bu iyi başlangıcı da sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz büyük. Takım arkadaşlarımla hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak."
Konyaspor'un hedefi Avrupa
Konyaspor, Avrupa, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:31 Kaynak: AA
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