Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
3 dakika önce
Konyaspor Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı.
Konyaspor Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. İkinci etap kamp hazırlıklarını 23 Temmuz'dan bu yana Hollanda
'da sürdüren Konyaspor, Suudi Arabistan
takımı Al Feiha FC ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, topla oyun ile devam etti. Riad Bajic takımdan ayrı olarak çalıştı. Topla oyun ve taktik çalışma ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
(İHA)
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