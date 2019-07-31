Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

3 dakika önce

Konyaspor Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı.

Konyaspor Al Feiha ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. İkinci etap kamp hazırlıklarını 23 Temmuz'dan bu yana Hollanda'da sürdüren Konyaspor, Suudi Arabistan takımı Al Feiha FC ile oynayacağı hazırlık maçı iptal olunca günü antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, topla oyun ile devam etti. Riad Bajic takımdan ayrı olarak çalıştı. Topla oyun ve taktik çalışma ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
(İHA)
Suudi Arabistan, Konyaspor, Hollanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yaşındaki oğlunun kullandığı araçtan düşen hurdacı, 7 gün sonra hayatını kaybetti Düzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi Kral Selman'ın hacca davet ettiği 130 yaşındaki Endonezyalı adam Mekke'de Bedelli askerlik başvurusu için son gün!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.7.2019 18:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]