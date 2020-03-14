Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan! - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan! - Son Dakika Spor

Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan!

6 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un kalecisi Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası isyan!, System.String[]

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Konyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Ertuğrul Taşkıran'ın açıklamaları;


Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim


KİM BİLEREK GOL YER?


4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? 2 çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması... Ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun.


Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:28 
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