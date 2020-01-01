Konyaspor'un kamp programı belli oldu - Son Dakika
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Konyaspor'un kamp programı belli oldu

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.

Konyaspor'un kamp programı belli oldu, System.String[]

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 4-11 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.


8 günlük kamp döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşil-beyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek. - KONYA

Konyaspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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