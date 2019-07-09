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Konyaspor'un kampı başladı

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Bolu kampı başladı.

Konyaspor, Bolu, Güncel
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Bolu kampı başladı.
Yeşil-beyazlı kulüp yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa girdi.
Gün içinde otele gelerek yerleşen futbolcular, Bolu kampı kapsamında ilk antrenmanlarını teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Konya ekibi yaklaşık 1 saat süren çalışmayı 5'e 2 oynayarak tamamladı.
Bolu kampına kulübün yeni transferleri Riad Bajic ile Alper Uludağ'da katılarak antrenmana çıktı.
Konya ekibi yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
Konyaspor'un kampı başladı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:17 Kaynak: AA
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