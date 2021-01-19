Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'den Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'den Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyareti

19.01.2021 23:25
Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'den Abdülkadir Ömür'e

İttifak Holding Konyaspor'un takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, bu akşam oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

İttifak Holding Konyaspor'un takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, bu akşam oynanan maçta sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Konyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynadığımız maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'e kulüp tesislerine giderek 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiştir. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçının 26. dakikasında, Ömer Ali Şahiner ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak sedye ile sahadan çıkarılan Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinde kırık oluştuğu açıklanmıştı.

Ömer Ali Şahiner, Abdülkadir Ömür, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner'den Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika Spor


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