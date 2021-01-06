Konyaspor'un "Üç Büyükler"e karşı bileği bükülmedi - Son Dakika

Konyaspor'un "Üç Büyükler"e karşı bileği bükülmedi

06.01.2021 11:39
Konyaspor'un

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonunda yaşanan sakatlıklara rağmen yeşil-beyazlı ekibin özellikle büyük takımlara karşı aldığı galibiyetler dikkati çekiyor.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 2020-2021 sezonunda yaşanan sakatlıklara rağmen yeşil-beyazlı ekibin özellikle büyük takımlara karşı aldığı galibiyetler dikkati çekiyor.

Sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor, bu sezon ilk yarıda, İstanbul'un "Üç Büyükler"i olarak adlandırılan takımlarından Beşiktaş'ı iç sahada 4-1, Galatasaray'ı iç sahada 4-3 yenerken Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 16 maçta attığı 23 golün 10'unu büyük takımlara kaydeden yeşil-beyazlı ekip, geçen sezonun bitimine yakın sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir'i ve ligin ikincisi Trabzonspor'u da 4-3 yenmişti.

Yeşil-beyazlılar, bu sezon 16 maçlık dönemde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 22 puan toplayarak maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

"Bu 3 önemli maçı kazanarak Konyaspor tarihine güzel bir anı ekledik"

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, AA muhabirine, yeşil-beyazlı takımın büyük takımlara karşı gösterdiği üstün performansı değerlendirdi.

Sezon başından beri teknik ekip ve futbolcuların eforlarından memnun olduklarını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleri bize şunu gösterdi: Biz ayağa top yapan iyi futbol oynayan bir takımız. Futbolcularımızın böylesine maçlarda motivasyonunun yüksek olması ve rakibin bize uyguladığı baskıya karşılık bizim de oyunla karşılık vermemiz bu 3 maçı da bize kazandırdı. Oysa ki bu maçlarda da ideal kadromuzla sahaya çıkamadık. Buna rağmen belli bir oyun anlayışı ve oynayan arkadaşlarımızın özverisiyle bu 3 önemli maçı da kazanarak Konyaspor tarihine bu seneyi güzel bir anı olarak ekledik. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder."

"Kurguladığımız ideal takımı hiçbir maçta sahaya süremedik"

Erkan, şimdiye kadar oynanan maçlardan birkaçının belli süreleri haricinde genel anlamda memnun edici bir oyun sergilediklerini söyledi.

Maçlarda genelde kendi kurguladıkları oyunu hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Erkan, "Kafamızda kurguladığımız ideal kadromuzu hiçbir maçta sahaya süremedik. ya hastalığımız ya sakatlığımız ya da cezalımız oldu. Tabii biz de bunu avantaja çevirmeye çalıştık. Bu olumsuzluklar sayesinde neredeyse bütün futbolcularımız hemen oynayacak gibi hazır oldu. Görev geldiğinde çok güzel oyunlar sergileyerek bu seneye damga vuran oyun ve skorlar ortaya çıkardılar." diye konuştu.

"3 puanın anlamı her açıdan çok büyüktü"

Dün oynanan Galatasaray maçına da değinen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray maçının bizim için önemli iki yanı vardı. Kaybettiğimizde alttan bize yakın takımlarla gireceğimiz mücadele ve bunun takıma vereceği olumsuz hava. Kazandığımızda ise sonrasında kazanılacak iki maçın bizi yukarıya doğru çekmesi ve hedefimiz olan ilk 8 içerisinde yer almaya çok yaklaştıracak olmasıydı. Onun için böyle büyük bir kulübe karşı zor şartlarda bu kadar kritik bir pozisyonda kazanılan 3 puanın anlamı her açıdan çok büyüktü. Devre arasına kadar 25-28 puan arasında bir hedefimiz var. Şu anda 22 puan yaptık. Önümüzde 4 maçımız daha var. İnşallah bu 4 maçtan 6 ya da 8 puan alabilirsek hem devre arası hedefimize hem de lig sonu hedefimize daha da yaklaşmış olacağız."

Erkan, devre arasında kulübün menfaatlerini gözeterek gerekli bölgelere transfer yapmayı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'un 'Üç Büyükler'e karşı bileği bükülmedi - Son Dakika Spor


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