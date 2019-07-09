Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un yenilenen tesisleri tanıtıldı
Son Dakika Spor Haber

Konyaspor'un yenilenen tesisleri tanıtıldı

37 dakika önce

Konyaspor Kulübünün yenilenen tesisleri gazetecilere tanıtıldı.

Konyaspor'un yenilenen tesisleri tanıtıldı, System.String[]
Konyaspor, Maksimum, Kayacık, Spor
Konyaspor Kulübünün yenilenen tesisleri gazetecilere tanıtıldı.
Kulübün Kayacık ve Tatlıcak Tesisleri'nde maksimum ve nitelikli verim sağlanması için yapılan tadilat çalışması tamamlandı.
Teknik heyetin isteği doğrultusunda bitirilen yenileme çalışmaları kapsamında, A takımın yaşam ve çalışma alanlarında iyileştirme ve eklentilerle yeni bölümler oluşturuldu.
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, Kayacık Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil-beyazlıların yüksek standartlarda tesislere sahip olduğunu söyledi.
"Maksimum 3-4 oyuncu düşünüyoruz"
Öten, transferde süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Gereken şeyler muhakkak yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Teknik ekibin bize bildirdiği süreçte ilerliyoruz. Piyasa transfer dönemlerinde rakamsal noktada çok afaki noktalarda. Tekliflerimizi yapıyoruz, kenara çekilip bekliyoruz. Burada Konyaspor'un bir kuruşu hepimiz için çok önemli. Bugün üç büyüklerin transferleri konuluşuyor. Anadolu'daki takımlar arasında da günlük transfer yapan bir takım yok. Takımımız, 25 oyuncuyla kampa gitti. Bu sayı oldukça yüksek. Hocamızın da gözlemleyeceği, kampta bakacağı kişiler var. Futbol şubemiz çok titiz davranıyor. Maksimum 3-4 oyuncu düşünüyoruz. Nokta atışıyla, hata yapmadan en iyisi muhakkak olacak. Tüm taraftarlarımızın içi rahat olsun."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Watkins transferine onay verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'un yenilenen tesisleri tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]