Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Faruku Miya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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