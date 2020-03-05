Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Robert Mak, Marin Anicic ile Erdon Daci katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ile devam etti. Oyuncular yapılan taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı. - KONYA

Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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