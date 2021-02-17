Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı siyahlı takım teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde antrenman yaptı.
Takım, antrenman kapsamında koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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