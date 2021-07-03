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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

03.07.2021 16:42
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi, System.String[]

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

2021-2022 sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesislerinde sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, CORE ısınma ile başladı. Koordinasyon-kuvvet çalışan yeşil-beyazlılar, 5'e 2, topla oyunun ardından tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı.

İdmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic ile yeni transfer edilen Serdar Gürler katılmadı.

Oyunculara FMS ve İzokinetik Testleri uygulanmaya başlandı

Öte yandan, Kayacık Tesislerinde sağlık ekibi tarafından oyunculara gruplar halinde FMS ve İzokinetik Testleri yapılıyor. Yapılan FMS Testleri ve İzokinetik kuvvet testleri ile oyuncuların hareket paternlerindeki aksaklıklar ve mevcut kas kuvvet değerlerinin sayısal olarak belirlendiği, bunlara göre de sağ - sol ve ön - arka kas grupları arasındaki normal dışı farklılıkları gidermeye yönelik bireysel programlar hazırlanacağı açıklandı. - KONYA

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika Spor


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