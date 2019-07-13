Son Dakika Haberleri: Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

2 saat önce

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yapılan antrenmanlarla devam ettiriyor.

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yapılan antrenmanlarla devam ettiriyor.

Konyaspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Bolu'da gerçekleşen birinci etap kampında sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman iki grup halinde salonda yapılan kuvvet çalışması ve CORE ısınma ile başladı. Sahada yapılan pas ve gol çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sonlandırıldı.

Öte yandan salon çalışmasında yer alan oyuncular Petar Filipovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etti. - KONYA
Konyaspor, Sabah, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenden sakızlı işkence TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Ersun Yanal, Ndiaye'nin transferine onay verdi Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:17:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]