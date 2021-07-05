Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

- Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor KONYA - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenmana Medicana Konya Hastanesinde kontrolden geçen oyuncular Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Farouk Miya, Sokol Cikalleshi, Nejc Skubic ve Zymer Bytyqi katılmadı. Antrenman, CORE ısınma ve HITT koşuları ile başladı. Oyuncular, günün ilk antrenmanını 4 seri üzerinden oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Son Dakika

Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı

Motosikletli magandalardan öldüresiye dayak! Zavallı muhabirin çenesi kırıldı, yüzüne onlarca dikiş atıldı

Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt

Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu

Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu