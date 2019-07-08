Son Dakika Haberleri: Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

1 saat önce

KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı, System.String[]
KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.  
Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör  Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Konya, Spor
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