Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
26 dakika önce
KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya
etabının son çalışmasını yaptı. Konyaspor
, Kayacık
Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare
katılmadı.
- Konya
Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı
Premier Lig heyecanı TRT Spor'da
Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı
Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar