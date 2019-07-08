Son Dakika Haberleri: Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Son Dakika Spor Haber

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

26 dakika önce

KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı, System.String[]
KONYASPOR, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını yaptı. Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde 5 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümü olan Konya etabının son çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman 2 seri üzerinden yapılan pas çalışması ve tempolu koşu ile devam etti. Minyatür kalelerde oynanan 8'e 8 topla oyun ile antrenman tamamlandı.
Antrenmana izinli olan oyuncular ile takımdan ayrı çalışan Petar Filipovic, Fallou Diagne, Paolo Hurtado, Mustapha Yatabare katılmadı.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Konya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konya'daki 'Çiftlik Bank'tan geriye tabelası kaldı Premier Lig heyecanı TRT Spor'da Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:37:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]