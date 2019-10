Konyaspor yönetiminden Aykut Kocaman'a tam destek

Süper Lig takımlarından Konyaspor'un Türkiye Kupasından elenip son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından istifa sinyali veren Teknik Direktör Aykut Kocaman'a Konyaspor Yönetim Kurulu destek vererek, "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" şeklinde açıklama yayınladı.

Konyaspor Yönetim Kurulu adına kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Kupasından elenmenin beklenilmeyen bir durum olduğu belirtilerek, "Bir üst tura çıkamamak hem bizi hem de camiamızı derinden üzdü. Başta Sayın Hocamız olmak üzere hepimizi sonuçtan daha çok futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bir an önce bu maçı unutup lige geri dönmek durumundayız" denildi.

Son haftalarda alınan sonuçlar nedeniyle hedeflerden biraz uzaklaşmış gibi görünüldüğü, bu açıdan bakıldığında üst sıralara yükselmek ve orada tutunmak için Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçını muhakkak kazanılması gerektiği vurgulandı.

"AYKUT KOCAMAN'IN YANINDAYIZ"

Teknik direktör Aykut Kocaman'a destek verilen açıklamada, yol haritasının belirlendiği ve ara transfer dönemine kadar mevcut kadronun korunacağı sinyali verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konyaspor Yönetim Kurulu olarak mevcut durumla ilgili yaptığımız değerlendirme sonrasında bir kez daha Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman'ın yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Her şeyin farkındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyor, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda teknik heyetimizle gerekli istişareleri yapıyoruz. Bu istişareler neticesinde yol haritamızı belirledik. Şu an için ara transfer dönemine kadar elimizdeki kadro ile mücadele edip en iyisini yapmak zorundayız. Bu süreçte camiamızla birlikte omuz omuza vererek dünü bir kenara bırakıp sezonun ilk yarısının sonuna kadar Süper Lig'de oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız. Bu vesileyle Cumartesi günü evimizde oynayacağız Gençlerbirliği maçına tüm taraftarlarımızı davet ediyor, her zaman olduğu gibi yine müsabakanın son düdüğüne kadar takımımıza destek vermelerini istiyoruz."

(İHA)