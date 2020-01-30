Son Dakika › Spor › Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti - Son Dakika Spor
Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti
12 dakika önce
İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:39 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.
Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki Robert Mak, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.
Son Dakika Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti İsrailli genç kız "toprak" karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Kobe Bryant'ın, ölümünden birkaç saat önce çektirilen fotoğrafı ortaya çıktı