Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

12 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübünden Slovak futbolcu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.

Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki Robert Mak, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

İttifak Holding, Konyaspor, Rusya, Zenit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti
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