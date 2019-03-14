Konyasporlu Diagne ve Kaleci Mücahit Ameliyat Oldu
32 dakika önce
Atiker Konyasporlu oyuncu Fallou Diagne ve kaleci Mücahit Atalay'ın menisküs ameliyatı olduğu bildirildi.
Atiker Konyasporlu oyuncu Fallou Diagne
ve kaleci Mücahit Atalay
'ın menisküs ameliyatı olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten Diagne ve Mücahit Atalay'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, "Oyuncularımız Mücahit Atalay ve Fallou Diagne, 14 Mart
Perşembe günü menisküs ameliyatı oldular. Her ikisinin operasyonu başarılı geçmiş olup milli ara ile birlikte takıma dönüşlerini bekliyoruz" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
Ekran Ambargosunun Tartışıldığı Programda Erdoğan Konuşunca Yayına Ara Verildi
Liverpool'dan Karius Açıklaması: Sözleşmeye Sadık Kalacağız
Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Forma Giyemeyecek
5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı