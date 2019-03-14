Son Dakika Haberleri: Konyasporlu Diagne ve Kaleci Mücahit Ameliyat Oldu

Konyasporlu Diagne ve Kaleci Mücahit Ameliyat Oldu

32 dakika önce

Atiker Konyasporlu oyuncu Fallou Diagne ve kaleci Mücahit Atalay'ın menisküs ameliyatı olduğu bildirildi.

Konyasporlu Diagne ve Kaleci Mücahit Ameliyat Oldu, System.String[]
Atiker Konyasporlu oyuncu Fallou Diagne ve kaleci Mücahit Atalay'ın menisküs ameliyatı olduğu bildirildi. Yeşil-beyazlı kulüpten Diagne ve Mücahit Atalay'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, "Oyuncularımız Mücahit Atalay ve Fallou Diagne, 14 Mart Perşembe günü menisküs ameliyatı oldular. Her ikisinin operasyonu başarılı geçmiş olup milli ara ile birlikte takıma dönüşlerini bekliyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Mücahit Atalay, Mbaye Diagne, Güncel
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