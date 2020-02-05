Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun - Son Dakika Spor

Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun

7 saat önce

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, iyi futbol oynadıklarını ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, iyi futbol oynadıklarını ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Sitya, Konyaspor'a transferinin çok hızlı geliştiğini ve bunun kendi açısından da sürpriz olduğunu belirtti.

Polonya ekibi Jagiellonia ile kampa gireceği bir dönemde Konyaspor'a transfer olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Konya büyük bir şehir çok beğendim. Ayrıca Konyaspor da sahip olduğu imkanlarla çok büyük bir kulüp. Stadı, tesisleri ve buradaki imkanları gayet güzel. Geçen hafta Antalyaspor karşılaşmasında forma şansı buldum. Orada sadece ben değil takım arkadaşlarım da çok iyi performans sergilediler. Antalyaspor maçı boyunca kontrol bizim elimizdeydi. Maçın hakkı beraberlik değildi, sonuçta galip gelmemiz gerekiyordu ve biz buna uygun bir performans sergiledik. Maalesef olmadı ancak takımımız ileride de geride de kompakt oynayan bir ekip. Antalyaspor karşısında gösterdiğimiz bu başarılı oyunu ve iyi gidişatı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğimize inanıyorum."

Antrenman

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında, 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavileri süren Faruk Mi

Konyasporlu futbolcu Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun

İttifak Holding, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:28 Kaynak: AA
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