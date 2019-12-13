Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konyasporlu futbolcular, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Nejc Skubic ile Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İttifak Holding Konya spor'un futbolcusu Nejc Skubic ile Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Skubic, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ömer Ali Şahiner ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de savaşın hedefi çocuklar" fotoğrafından yana oy kullanırken, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Konyasporlu futbolcular, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Ömer Ali Şahiner, Anadolu Ajansı, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:35 Kaynak: AA
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