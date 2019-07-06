Son Dakika Haberleri: Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçti
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Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçti

1 saat önce

Konyasporlu futbolcular yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) testinden geçti.

Konyasporlu futbolcular FMS testinden geçti, System.String[]
Konyasporlu futbolcular yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) testinden geçti.

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarına önceki gün başlayan Konyaspor'da oyunculara FMS testi uygulandı. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen testlerde gruplara ayrılan oyuncular 7 gruptan oluşan hareketler sonucunda puanlamaları yapıldı. FMS testi sonucunda ortaya çıkan puanlamalara göre sakatlık riskine maruz kalacak olan bölgelerin belirlendiği ve bu doğrultuda hazırlanacak antrenman programları ile sakatlık risklerinin minimuma indirilmesinin amaçlandığı açıklandı. Oyuncular, testin sonunda sahada kurulan parkurda gerçekleştirilen ve 20 dakika süren dayanıklılık çalışmasının ardından yapılan açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
Konyaspor, Kayacık, Spor
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