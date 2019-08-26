Son Dakika Haberleri: Konyasporlu kaleci serkan kırıntılı: 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz
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Konyasporlu kaleci serkan kırıntılı: 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz

25 dakika önce

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Konyasporlu kaleci serkan kırıntılı: 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz, System.String[]

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı, 1 puanı hak ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan tecrübeli kaleci, sahasında uzun zamandır yenilmeyen güçlü bir takımla karşılaştıklarını ifade ederek, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray, lige mağlubiyetle başladı. Müsabakada kendi oyunumuzu
oynamaya çalıştık. İkinci yarı çok geri çekildik, pozisyonlar verdik ve neticesinde golü de yedik. Ancak son dakikada attığımız golle hak ettiğimiz 1 puanı aldığımızı düşünüyorum" dedi.
Serkan Kırıntılı, mücadeleye iyi başladıklarını ve ilk bölümde arka arkaya 3-4 korner kullandıklarını dile getirerek, "Galatasaray, ikinci yarıda yaptığı baskıyla bizi kendi sahamıza yasladı. Ancak Seri'nin kırmızı kart görmesinden sonra top bizde daha fazla kaldı. Bunun avantajını kullandık. Maçtan 1 puanla ayrıldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Kırıntılı ayrıca, kulübüyle olan sözleşmesini bir sezon daha uzatma konusunda prensipte anlaştığını ve yakın zamanda resmi imzayı atacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Serkan Kırıntılı'nın açıklamaları

26.08.2019 - Haber Kodu : 190826005


Serkan Kırıntılı, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:40 Kaynak: DHA
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