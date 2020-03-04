Konyasporlu Levan Shengelia: Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyasporlu Levan Shengelia: Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacağız - Son Dakika Spor

Konyasporlu Levan Shengelia: Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacağız

6 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu Levan Shengelia, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte yeniden bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Konyasporlu Levan Shengelia: Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacağız, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu Levan Shengelia, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte yeniden bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levan Shengelia, Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Shengelia, "Kasımpaşa maçından aldığımız sonuçtan memnun değiiliz. Ama yeni hoca grubumuzla birlikte daha çok çalışıp, elimizden geldiğince iyi sonuçlar almak için çaba sarf edeceğiz. Bildiğiniz gibi düşüşümüzü Malatyaspor maçından sonra yaşamıştık. Tekrardan Malatyaspor maçıyla birlikte çıkış yakalayacağız. Buna gerçekten gönülden inanıyorum. Yeni Malatyaspor maçı bizim kendi açımızdan, çıkışımız açısından, zihinsel olarak da bizim için çok önem taşıyan bir maç olacak."dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Shengelia, "Önemli olan takımın başarısı. Takımın başarısı ile birlikte futbolcuların performansları da ortaya çıkıyor. Bu yüzden şu anda takımın başarısını düşünüyorum. Kendi performansımla ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Shengelia açıklama

Antrenmandan detaylar


Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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