Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

ANKARA - Konyaspor'da forma giyen başaralı savunma oyuncusu Ahmet Çalık Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 09: 00 sularında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi çıkışındaki Ankara - Niğde Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı 06 CLK 94 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atıp savrulduktan sonra ancak durabildi. Kazanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç futbolcunun cansız bedeni Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Arabanın takla atıp pert olduğunu gördük"

Kazaya tanık olan çevre sakinlerden Kenan Yıldırım, "Sabah işten gelince ambulansın, askerlerin, jandarmanın orada olduğunu gördük. Ne olduğuna bakmak için gittiğimizde. O esnada yerde cansız bir bedenin yattığını gördük. Arabanın takla atıp, pert olduğunu gördük. Çok süratli olduğunu söylediler. Camdan fırladığı için vefat etmiş. Aracın içinden fırlamış. Yaklaşık 50-60 metre sürüklenmiş. Emniyet kemeri bağlı değilmiş. Olay yerinde de vefat etmiş" dedi.

Bir diğer çevre sakini Zeki Uğur ise, "Araçla çok süratli geçmiş. Geçtikten sonra orada takla attığını görmüşler. Aracın takla attığını görmüşler. Müdahale etmişler. Arabanın cam tavanından fırlamış. Bariyerin hemen dibinden fırlamış. Araba takla atmış" ifadelerini kullandı.