Son Dakika Haberleri: Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
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Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti

46 dakika önce

Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.

Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti, System.String[]
Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman, atletik performans antrenörü  Alper Aşçı ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, Spor
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