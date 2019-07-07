Konyasporlu oyuncular dayanıklılık testinden geçti
46 dakika önce
Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
Konyasporlu futbolcular yeni sezon öncesinde dayanıklılık testinden geçti.
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Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da oyuncular YOYO Testi'nden geçti. 3 gruba ayrılan oyunculara teknik direktör Aykut Kocaman
, atletik performans antrenörü Alper Aşçı
ve yardımcı antrenörler gözetiminde dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının ardından oyunculara uygulanacak antrenman programlarının belirleneceği belirtildi.
- Konya
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