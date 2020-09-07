Konyasporlu Serkan Kırıntılı tek başına çalışıyor! Kadro dışı bırakılmıştı...

Geçen sezon yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, çıktığı 26 lig maçında 30 gol yedi.

Yeşil-beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, 2015'te giymeye başladığı Konyaspor formasıyla gösterdiği performans neticesinde 2018'de A Milli Takım'a çağırıldı.

Adanaspor altyapısından çıkan Serkan Kırıntılı, 2002 yılında Adanaspor formasıyla ilk Süper Lig karşılaşmasına Konya'da Konyaspor'a karşı çıktı.

Geçen sezonun son haftalarında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, kadro dışı bıraktığı milli kaleci, yeni sezon çalışmalarına altyapı tesislerinde başladı.

Serkan Kırıntılı'nın, teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

"Serkan Kırıntılı'nın herhangi bir alacağı bulunmuyor."

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili yaşananları AA muhabirine anlattı.

Işıkçeviren, Kırıntılı ile görüşmelerin devam ettiğini ancak şu anda teknik direktörün insiyatifiyle kelecinin altyapı tesislerinde çalıştığını söyledi.

Kırıntılı'nın bir antrenörle Tatlıcak Tesisleri'nde takımdan ayrı çalıştığını ifade eden Işıkçeviren, şunları kaydetti:

"Serkan Kırıntılı ile uzun süre uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisinin takımımıza değerli katkıları da olmuştur. Ancak bazı dönemlerde kulüpler ile oyuncular arasında böylesine sorunlar yaşanabiliyor. Son dönemdeki gelişmeler de hocamızın tasarrufudur. Yönetim olarak şunun bilinmesini isterizi ki; Serkan Kırıntılı'nın maaş ve ödemeleriyle ilgili kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmuyor. Serkan'ı birçok kulübün istediğine dair medyada haberler görüyoruz ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif gelirse yönetim kurulu olarak konuyu değerlendiririz."