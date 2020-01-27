Konyasporlu taraftarlardan binlerce kitap toplandı - Son Dakika

"1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında, Konyaspor- Galatasaray maçını izlemeye gelen taraftardan çok sayıda kitap toplandı.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan "1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce Öğrenci" projesi kapsamında, İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu girişinde kitap toplama etkinliği düzenlendi.

Günler öncesinden Konya protokolünün sosyal medya ve kitle iletişim araçlarından yaptığı çağrılar sonucu 7'den 70'e birçok taraftar maç öncesi yanında getirdikleri kitapları, kurulan stantlardaki yetkililere teslim etti.

Toplanan kitaplarla kütüphanesi olmayan okullarda kütüphane oluşturulması ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin verilmesi amaçlanıyor.