Koona virüs sürecinde engelliler unutulmuyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele sırasında engelli vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koron avirüs salgınıyla mücadele sırasında engelli vatandaşları unutmuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs pandemisi ile mücadele sürecinde, engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Hizmetler herhangi bir mağduriyet yaşamaması, günlük ihtiyaçlarının giderilmesi, evlerinde huzur içinde vakit geçirmeleri amacıyla, izolasyon kuralları dikkate alınarak doğrudan ve online hizmet planları oluşturularak uygulamaya konuldu. Engelli bireylere ve ailelerine sosyal destek paketi kapsamında erzak ve hijyen seti dağıtıldı.



Korona virüse karşı engelli vatandaşların nakil işlemleri sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil servis araçlarının sayısı arttırıldı. Hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşlara hizmet verildi. Araçlara her gün dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Bedensel engelli vatandaşların diyaliz merkezlerine ulaşımlarının sağlanması amacıyla 'Kocaeli Engelsiz Taksi' ile ulaşım hizmeti veriliyor. Destek hizmetleri izolasyon kurullarına dikkat edilerek, araçların periyodik dezenfeksiyonları yapılıyor. Bu süreçte işitme engelli vatandaşlara Watsapp görüntülü görüşme tekniği ile işaret dili - tercümanlık hizmetleri devam ettiriliyor.



Salgın kapsamında süreğen engelli bireylere medikal malzeme ihtiyaçları karşılanarak hizmet veriliyor. Bu kapsamda, evlerinde oksijen tüpü biten vatandaşların oksijen tüplerinin dolumu yaptırılıyor. Hava destek cihaz arızalarının, işitme cihazlarının, SGK tarafından tamir işlemleri, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi taleplerinin karşılanması Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında psikolojik açıdan desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara ve ailelerine beş uzman psikologdan oluşan ekiple online psikolojik destek hizmeti devam etti. Şu ana kadar 200 kişi bu hizmetten yararlandı. Ayrıca süreğen engelli fenilketonüri (PKU) ve çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği sağlanacak.



Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitime ara verilmesinin ardından 110 öğrenci ve ailelerinin öğretmenleri tarafından görüntülü görüşme ile aranılması, Whatsapp grubu kurularak durumlarından haberdar olma irtibat ve desteği sürdürüldü. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine online dersler verilerek salgın sürecinde aileleri ile birlikte vakit geçirmeleri ve beden sağlıklarını korumaları için dersler verildi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Barınma ve Konaklama Merkezinde, 8 engelli bireye ve bir engelli ailesine konaklama imkanı yanında sağlık hizmetlerine erişim sağlandı. Ayrıca tedavi süreçleri uzman personel tarafından takip edilerek destek olundu. - KOCAELİ