KOOP-DES'ten Çekerek Kadın Girişimi Kooperatifi'ne hibe desteği - Son Dakika

Yozgat'ta Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan 150 bin lira değerindeki proje, Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'ndan (KOOP-DES) yüzde 75 hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibe destek protokolü, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat'ın da katılımı ile Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ve Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi imzalandı.

Polat, yaptığı konuşmada, kadınları bir işin içinde gördüklerinde mutlu olduklarını söyledi.

Kadınların el attığında başaramayacağı iş olmadığını ifade eden Polat, "Çekerek ilçemizde girişimci kadınlarımız kurdukları kooperatifle hem üyelerine hem de çevreden temin ettikleri ürünlerle çiftçimize destek oluyor. Kadınlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş da Çekerek'te girişimci kadınların hazırladığı projenin kabul gördüğünü KOOP-DES tarafından destekleneceğini belirterek, verilen destekle kooperatife makina ekipman alınarak daha fazla üretimin sağlanacağını belirtti.

Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Saliha Akın da kooperatif olarak, salça, pekmez, kuşburnu marmelatı ve daha birçok alanda üretim yaptıklarını anlatı.

Akın, ürettiklerini Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile pazara sunduklarını belirterek, "Hazırladığımız proje ile alacağımız makina ekipmanlarımızla daha fazla üretim yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.