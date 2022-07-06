KOOP-DES'ten Yozgat'ta 2 kadın girişimi kooperatifine hibe desteği

Yozgat'ta girişimci kadınlar tarafından kurulan iki kooperatifin hazırladığı projeler, Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'ndan (KOOP-DES) yüzde 75 hibe desteği almaya hak kazandı.

Projeleri kabul edilen Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne 95 bin 328 lira, Sorgun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ise 38 bin 812 lira hibe desteği sağlanırken, hibe destek protokolü, Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat'ın da katılımı ile Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ve kooperatif yöneticileri tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Polat, kadınların kooperatifleşmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Polat, Yozgat'ta girişimci kadın kooperatif sayısının 22'ye yükseldiğini ifade ederek, "Kadınlarımız üretmeye, ürettiklerini de satmaya başlayacak. Böylece hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklar. Kadınlarımız hangi işe el atarsa başarılı olduklarını biliyoruz. Toplumumuzun temel yapısı ailedir, ailenin temel yapısı da kadınlarımızdır, annelerimizdir. Kadınlarımız aileye sahip çıkarsa topluma da sahip çıkmış olurlar." dedi.

Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş da Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde girişimci kadınların hazırladığı projenin kabul gördüğünü ve KOOP-DES tarafından destekleneceğini belirterek, verilen destekle kooperatife makina ekipman alınarak daha fazla üretimin yapılacağını belirtti.