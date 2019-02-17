Son Dakika Haberleri: Koop-İş Dünya Giyim Devinde Örgütlendi

Koop-İş Dünya Giyim Devinde Örgütlendi

17 dakika önce

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Koop-İş Sendikası, 2017 yılının Eylül ayında örgütlenme çalışmalarına başladığı dünyanın en büyük perakende giyim firmalarından H&M'in Türkiye'deki mağazalarında çoğunluğu sağladı.

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ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Koop-İş Sendikası, 2017 yılının Eylül ayında örgütlenme çalışmalarına başladığı dünyanın en büyük perakende giyim firmalarından H&M'in Türkiye'deki mağazalarında çoğunluğu sağladı.

Son yıllarda sendikal örgütlenmeye büyük önem veren Koop-İş, kamu ve özel sektörde önemli iş yerinde örgütleye devam ediyor.

Sendika, dünyanın en büyük perakende giyim firmalarından H&M'de başlattığı örgütlenme çalışmalarında mutlu sona ulaştı.

Türkiye'de 72 mağaza ve 3 bin 100 çalışanıyla faaliyet gösteren H&M'de çoğunluğu sağlayan Koop-İş, bir giyim mağazası zincirinde ilk kez örgütlenen sendika unvanını aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi verdiği sendika, yetki tespitinin kesinleşmesiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine vakit kaybetmeden başlayacak.

"İşverenin anlayışlı yaklaşım göstereceğine inanıyoruz"

Koop-İş Sendikası Genel Başkan Eyüp Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sendikalarının 62 bini aşkın üyeyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda yürüttükleri örgütlenme faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Alemdar, bu kapsamda son olarak perakende giyim markası H&M'de örgütlenme başarısı gösterdiklerini bildirdi.

Daha önce mobilya ve ev eşyası mağazaları zinciri Ikea'da örgütlendiklerini ve toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını anımsatan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sosyal diyaloğa son derece önem veren sendikamız, H&M'de de bu mekanizmalarını işletip çalışanların hak ve özgürlüklerini geliştirecek. Koop-İş, örgütlü olduğu tüm işyerlerinde olduğu gibi burada da çalışma barışının korunmasına, iş yerinin huzuru ve çalışanların verimliliğine azami önem verecek. Bu süreçte işverenin de sosyal diyaloğa açık, duyarlı ve anlayışlı bir yaklaşım göstereceğine yürekten inanıyoruz."

Alemdar, sendikalarına her zaman destek veren bağlı konfederasyonları Türk-İş ile 150'den fazla ülkede 20 milyon işçiyi temsil eden UNI Global Union'a da teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Türkiye, Türk İş, Güncel
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