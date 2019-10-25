KOOP-İŞ: KOTON, örgütlenmeyi engelliyor
1 saat önce
İŞ Sendikası, KOTON mağazalarındaki örgütlenme çalışmalarını engellemek için işten çıkarmalar yapıldığını ileri sürdü.
KOOP-İŞ Sendikası, KOTON mağazalarındaki örgütlenme çalışmalarını engellemek için işten çıkarmalar yapıldığını ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:24
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