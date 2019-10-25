Son Dakika Haberleri: KOOP-İŞ: KOTON, örgütlenmeyi engelliyor
Son Dakika Ekonomi KOOP-İŞ: KOTON, örgütlenmeyi engelliyor

KOOP-İŞ: KOTON, örgütlenmeyi engelliyor

1 saat önce

İŞ Sendikası, KOTON mağazalarındaki örgütlenme çalışmalarını engellemek için işten çıkarmalar yapıldığını ileri sürdü.

KOOP-İŞ: KOTON, örgütlenmeyi engelliyor, System.String[]

KOOP-İŞ Sendikası, KOTON mağazalarındaki örgütlenme çalışmalarını engellemek için işten çıkarmalar yapıldığını ileri sürdü.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:24 
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