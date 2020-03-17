Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Alemdar'dan

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışma yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek "Yaşadığımız sürecin maliyeti, çalışanlara yüklenmemeli. Ortaya çıkan maliyet karşısında hükümet, işçi ve işveren, taşın altına eşit şekilde elini koymalı." ifadelerini kullandı.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkileyen koronavirüs karşısında alışveriş merkezi (AVM) çalışanlarının büyük risk altında olduğunu belirterek korunmak için acil ilave önlemler alınması gerektiğini vurguladı.



Koop-İş Sendikası olarak, uluslararası mağazalar zincirlerinde örgütlü olduklarını anımsatan Alemdar, üyeleri başta olmak üzere, AVM'lerde çalışanların hastalığa yakalanma kaygısı yaşadığını ifade etti.



AVM'lerde isteyen mağazaların 12.00-20.00 saatleri arasında çalışmasına yönelik bir tavsiye kararı alındığını ama bunun uygulanmadığını savunan Alemdar, şunları kaydetti:



"AVM'lerin çalışma saatleri, 12.00-20.00 olarak düzenlenmeli. Tek vardiya çalışma olarak yapılması, daha kısa bir süre boyunca, daha az sayıda insanın bir araya gelmesini sağlayacak, oldukça riskli alanlar olan AVM'lerde hastalık yayılma olasılığını düşürecektir. AVM ve mağazalarda çalışan işçilerin virüsten korunması için gereken önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Çünkü insan sağlığı her şeyden daha değerlidir."

"Hükümetten istihdamı koruyacak önlemler bekliyoruz"

Alemdar, koronavirüsün çalışma yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, "Yaşadığımız sürecin maliyeti, çalışanlara yüklenmemeli. Ortaya çıkan maliyet karşısında hükümet, işçi ve işveren, taşın altına eşit şekilde elini koymalı." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar kadar, işverenleri de düşündüklerini vurgulayan Alemdar, AVM yönetimlerinin bu dönemde mağazaların kira bedellerinde indirime gitmesi gerektiğini, işletmelerdeki olası zararların istihdamı da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Koronavirüsün hem işçiler hem de işverenler için ekonomik mağduriyetlere yol açmaması gerektiğini belirten Alemdar, hükümetten istihdamı koruyacak önlemler almasını beklediklerini ifade etti.