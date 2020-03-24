Koop-İş'ten "ek ödeme, tüm sağlık çalışanlarını kapsasın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koop-İş'ten 'ek ödeme, tüm sağlık çalışanlarını kapsasın' çağrısı - Son Dakika

Koop-İş'ten "ek ödeme, tüm sağlık çalışanlarını kapsasın" çağrısı

6 saat önce

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Kovid-19'un etkilerini en aza indirmek için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, işçi-memur ayrımı yapılmaksızın çalıştıkları sürece belirlenen ek ödemenin yapılması çağrısında bulundu.

Koop-İş'ten

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Kovid-19'un etkilerini en aza indirmek için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, işçi-memur ayrımı yapılmaksızın çalıştıkları sürece belirlenen ek ödemenin yapılması çağrısında bulundu.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye üzerindeki etkilerini en aza indirmek için mücadele eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Koop-İş olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını vurgulayan Alemdar, Bakan Koca'nın sağlık personelinin ek ödemelerinin iyileştirilmesi, 32 bin yeni sağlık personelinin alınması ve üç aylık zaman diliminde sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin tavan yüzde 100 oranında olacağına ilişkin açıklamalarını çok olumlu ve değerli bir adım olarak karşıladıklarını ifade etti.

Alemdar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde işçi kadrosu ile hemşire, acil tıp teknisyeni, biyolog, laborant, hasta bakım elemanı, hastane temizlik elemanı gibi binlerce çalışanın bulunduğuna işaret ederek, Bakan Koca'ya şu çağrıda bulundu:

"Bakanlığınıza bağlı iş yerlerinde, aynı saatlerde ve aynı risklerle karşı karşıya kalarak omuz omuza çalıştıkları arkadaşları ile farklı bir muameleye tabi tutulmak işçi unvanlı çalışanlarınızın motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Açıklanan bu sebeplerle koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemiz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına, işçi-memur, geçici-daimi ayrımı yapılmadan ve çalıştıkları sürece belirlenen bu ek ödemenin yapılması hususunda, gereğini, bilgilerinize arz ederiz."

Memur, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı         
15:44
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu         
10:19
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koop-İş'ten "ek ödeme, tüm sağlık çalışanlarını kapsasın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]