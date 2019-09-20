KOOP-İŞ Sendikası, H&M Türkiye ile yürütülen toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Sendika 4 Ekim günü greve çıkma kararı almış ve öncesinde de işyerlerinde toplu açıklama eylemi başlatacağını duyurmuştu.