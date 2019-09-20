Son Dakika Haberleri: KOOP-İŞ ve H&M grev başlamadan uzlaştı
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KOOP-İŞ ve H&M grev başlamadan uzlaştı

5 dakika önce

İŞ Sendikası, H&M Türkiye ile yürütülen toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

KOOP-İŞ ve H&M grev başlamadan uzlaştı, System.String[]

KOOP-İŞ Sendikası, H&M Türkiye ile yürütülen toplu sözleşmede uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Sendika 4 Ekim günü greve çıkma kararı almış ve öncesinde de işyerlerinde toplu açıklama eylemi başlatacağını duyurmuştu.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:30 
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