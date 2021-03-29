Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti - Son Dakika

Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti
29.03.2021 08:31
Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, belediye tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılan gıda yardım paketini, lüks aracıyla alıp giderken görüntülendi.
Görüntüleri İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Haliliye İlçe Belediyesi logolu poşeti alan Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, görüntüyü çeken kişinin "Altınızda son model jiple gelmişsiniz" şeklindeki sitemine "O fakirlerden birisi de benim" sözleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.
AÇIKLAMA YAPTI
Görüntünün yayınlanması sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Kureyşi Çelik, "Görüldüğü üzere espri amacıyla yapılan bir ikili diyalog var. Bunu başka yerlere çekmek algı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Şahsıma yapmış olduğunuz yakıştırmayı üzülerek okudum. Bu millet herkesi tanır, bilir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız her zaman gözler önündedir" dedi.
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