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Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor - Son Dakika

Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor

24.12.2021 13:46

Ankara'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen atık toplayıcılar, sigortalı ve meslek tanımı yapılmış olarak kayıt içinde çalışmayı hedefliyor.

Ankara'da kooperatif çatısı altında bir araya gelen atık toplayıcılar, sigortalı ve meslek tanımı yapılmış olarak kayıt içinde çalışmayı hedefliyor.

Atık toplayıcılar, ülke genelinde bireysel olarak topladıkları atıkları toplama merkezlerine götürürken, kayıt dışı çalışan bu kişilerin hiçbir sosyal güvencesi bulunmuyor. Ankara'daki atık toplayıcılar bir kooperatif çatısı altında örgütlenirken, ortakların kayıt altında gelir elde etmesi ve sosyal güvenceye sahip olması amaçlanıyor. Atık toplayıcılar, kooperatif bünyesindeki avukat, çevre mühendisi ve genel koordinatörle birlikte hareket ederken, üye olanların Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Kooperatif Bilgi Sistemi'ne kayıt olması da sağlanıyor.

Ankara Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcılar Sosyal İşletme Kooperatifi Başkanı Naif Çiçek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının atık mevzuatının güncellendiğini ve kendilerinin de bu mevzuata uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi. İlgili düzenlemeler nedeniyle bireysel olarak faaliyette bulunmalarının zorlaştığını dile getiren Çiçek, atık toplama işini ticari olarak yapmak için kooperatifleşme gereği duyduklarını ifade etti. Çiçek, mevzuata uygun şekilde atık toplama sistemine entegre olmak zorunda olduklarını söyledi.

Naif Çiçek, kooperatifleşmeyle birlikte atık toplayıcıların sorunlarının çözümü için emniyet ve belediyelerle istişarelerde bulunduklarını, şu anda serbest çalışan atık toplayıcıların zamanla kayıt altına alınması ve sigortalı çalışması için adımlar atacaklarını bildirdi.

"Tornacı gibi atık toplayıcı da meslek haline gelecek"

Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) başvurarak, atık toplayıcılığın meslek olarak tanımlanmasını talep ettiklerini belirten Çiçek, "Biz de meslek haline geleceğiz. Böylece atık toplayıcılığı bir iş kolu olmuş olacak. Şu anda geri dönüşüm ve atık toplayıcıları olarak başvuru yapıldı. İnşallah mart ayında onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanacak. Onu bekliyoruz. Meslek olarak tanımlandıktan sonra eğitim de gerçekleştirilecek. Biz MYK'den sözlü eğitim verilmesini talep ettik çünkü üyelerimizin çoğu okuryazar değil. Sözel bir eğitim verilmesini, toplama ve ayrıştırma eğitiminin bu şekilde verilmesini istedik. Böylece biz de meslek edineceğiz, tornacı gibi atık toplayıcı da bir meslek haline gelecek." diye konuştu.

Çiçek, toplumda atık toplayıcılığı yapan ciddi bir nüfus bulunduğuna işaret ederek, Ankara'da da 5 bin kişinin bu işten ekmek yediğini söyledi. Kooperatifin 5-6 ay önce faaliyete başladığını, şu anda 150-200 civarında üyelerinin olduğunu ve üye kabul işlemlerinin devam ettiğini anlatan Çiçek, "Diğer illerdeki atık toplayıcılara örnek oluyoruz. İstanbul'da da böyle bir çalışma yürütülüyor, onlar da en kısa sürede kooperatif kuracak." ifadelerini kullandı.

"Ticari faaliyette bulunup fatura kesebileceğiz"

Kooperatifleşmeyle birlikte ticari faaliyette de bulunabileceklerini belirten Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerle iş birliği yapıp atık getirme merkezleri kuracağız. Elemanlarımız onun çatısı altında çalışıp atıkları toplayıp ayrıştıracak ve gereken tesislere aktaracak. Fatura kesebileceğiz, ticari olarak faaliyette bulunabildiğimiz için her şey resmi kayıt altına alınacak ve kayıt dışı bir faaliyet olmayacak. Geliri belli olacak, çıkışı belli olacak, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İlerleyen zamanlarda belediyelerle istişareli ticari faaliyette bulunduğumuz zaman otomatikman gelir elde edeceğiz. Belediyelerle bir AB projesi var, ona dahil olmaya çalışıyoruz. Biz de ona başvuracağız. Anlaştığımız belediye adına çalışacağız. Proje yeşil çevreyle ilgili bir proje. Biz de meslek olarak o işin merkezindeyiz. Belediyelerle ortak çalışıp ne yapabiliriz diye proje çalışıp sunacağız. Şu anda bir resmiyetimiz yok ama MYK'den belgemizi alırsak tüm üyelerimizi belgelendirirsek, otomatikman iş sahibi olacaklar, iş kolu olacak. Onun için çalışıyoruz."

Çiçek, vatandaşlara da atıkların ayrıştırılması konusunda çağrıda bulundu, "Atıkları evde ayrıştırmaları lazım. Ben kendim yapıyorum, evde ayrıştırıyorum. Bütün kalemleri ayrı ayrı toplayıp çöpün içine değil, yanına bırakabilir. Belli saatlerde atılması daha da uygun olun. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Avrupa'dan 20 yıl gerideyiz, okullarda da atıkların atılmasıyla ilgili eğitim verilmeli." dedi.

Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor
Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor
Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor

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Ticaret Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kooperatif, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kooperatif çatısında birleşen atık toplayıcıları, kayıt içinde faaliyet göstermek istiyor - Son Dakika
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