Kooperatif ilk icraatını gerçekleştirdi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban, S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bünyesinde kurulması planlanan Soğuk Hava Deposu, Meyve paketleme ve İşleme tesisin kurulacağı arazinin, Kooperatif bünyesine kaydının gerçekleştirildiği, arazinin Deydinler Mahallesinde bulunduğu ve 30.000 dekar olduğunu açıkladı.

EL BİRLİĞİ İLE EN GÜZEL HİZMETLERİ SUNACAĞIZ

Kurulacak tesis ile ilgili ön hazırlık çalışmalarının da başladığını belirten Taban "Gerçekleşen bu çalışmanın İnegöl'e ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK)'nın sağladığı tarımsal destek programlarından faydalanmak amacıyla kooperatif bünyesinde kurulan proje ekiplerimiz ve yönetim kurulumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşallah, tarımla ilgili projelerimizi en kısa zamanda bir bir hayata geçirileceğiz. El birliği ile çiftçilerimize en güzel hizmetleri sunmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.