Kooperatif kredisiyle koyun alıp sürü sahibi oldu - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki besici İsmail Kılıçkaya, Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı 62 bin liralık destekle çıktığı yolda 250 koyunluk sürünün sahibi oldu.

Başakpınar Mahallesi'nde yaşayan Kılıçkaya, 9 yıl önce babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından evden ayrıldı.

Parası olmadığı için eşinin 10 bileziğini satarak traktör alan ve hayvan yemi üretimine başlayan Kılıçkaya, umduğunu bulamayınca çevresinin de teşvikiyle ata mesleği hayvancılığa yöneldi.

Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı 62 bin liralık destekle 100 koyun alan ve 7 yılda borcunu bitirip 250 koyunluk sürüye ulaşan Kılıçkaya, hayvancılıkta geleceğe umutla bakıyor.

Üç çocuk babası besici Kılıçkaya, AA muhabirine, gönül verdiği hayvancılığın bereketli olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Baba evinden ayrıldıktan sonra bazı sıkıntılar yaşadığını belirten Kılıçkaya, şunları söyledi:

"Hanımın 10 bileziği vardı sattım, traktör aldım. Traktörün hiçbir ekipmanı yoktu, alacak imkanım da yoktu. Komşu köyden bir arkadaştan ezme makinesi getirdim. Köyde hayvan yemi olarak arpa ezmesi yaptım. 2 yıl bu işi yaptıktan sonra kıt kanaat geçindiğimiz için 'Bu iş böyle olmayacak, ne yapalım.' diye düşünürken çevremizde hayvancılık yapan kişilere bu işi sorduk. Baktık güzel iş, kredi çektim hayvan aldım. Tanesini 620 liraya 100 koyun aldım. 100 taneden çoğalttık, bugüne geldik. Çok şükür durumumuz iyi. Hedefim bin koyuna ulaşmak. Bu işi severek yapıyorum. Severek yapıldıktan sonra yapılmayacak iş yok."

Kılıçkaya, Kurban Bayramı'nın kendisi için çok bereketli geçtiğini anlatarak, "Beslediğim 90 erkek kurbanlık toklum vardı. Talas pazarında kurbanları sattım. Bayramın ikinci günü kurbanlıklarımı bitirdim. Tanesi ortalama bin 437 liraya geldi, memnun kaldım." diye konuştu.

Mesleğini sevdiği için başarılı olduğunu ve zor günleri geride bıraktığını dile getiren Kılıçkaya, bölgede yeniden canlanan hayvancılığı herkese tavsiye etti.