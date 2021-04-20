Kooperatif kuran Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı - Son Dakika

Kooperatif kuran Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı

20.04.2021 11:17
Kooperatif kuran Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi çatısında bir araya gelen kadınlar, lavanta üretimine de başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi çatısında bir araya gelen kadınlar, lavanta üretimine de başladı.

İlçede 2019'da ev hanımı, hemşire, esnaf ve eczacıdan oluşan 7 kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatifte ilk etapta erişte, reçel, turşu gibi ürünler üretildi.

Daha sonra lokanta bölümü hizmete açılan kooperatifte, kadınların pazara getirip satamadıkları ürünleri de alındı. Bu yıl yaklaşık 15 ton sarımsağın da satışını yapan kadınlar, ürünlerini birçok ile gönderdi.

Kooperatif üyeleri, bu yıl Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aydoğan Aydoğdu aracılığıyla temin ettikleri 6 bin lavanta fidesini Taşköprü Kaymakamlığının da desteğiyle toprakla buluşturdu.

Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci, AA muhabirine, kooperatifin kendisiyle birlikte Gülçin Akman, İlknur Çetin, Esra Çelik, Aynur Berber, Songül Altıntaş, Gülay Matracı olmak üzere 7 ortaktan oluştuğunu söyledi.

Ekinci, "Taşköprülü kadınların birleşip daha çok ses getireceğini düşündüğümüz için bu projeye başladık. Amacımız Taşköprü'de yerelde üretilen ürünleri gerek yurt içi gerek yurt dışına pazarlamak." dedi.

Ürünlerin malzemelerinin de Taşköprü'den temin edildiğini anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Kooperatifimizin kalite standartlarına uyan her ürünü burada değerlendiriyoruz. Buraya üreticilerimiz gelip 'Bunu ürettim' dediğinde elimizden geldiğince onu geri çevirmemeye çalışıyoruz. Sarımsak satıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi bütçemizle kurulduk. Kimseden maddi bir yardım almadan bu sürece kadar kendimizi getirdik. 130 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Lokanta ve mutfak bölümümüz var. Bunun yanında üretim yapıyoruz."

Şimdi de lavanta projesini hayata geçirdiklerini belirten Ekinci, "Taşköprü'ye 6 bin lavanta fidesi diktik. Aydoğan Aydoğdu hocamız bu yola çıkmamızda bizim için öncü oldu. Projeyi Taşköprü Kaymakamlığıyla yürütüyoruz. Taşköprülü kadınlar olarak bir araya geldik ve üretimin içine girdik. Kadınlara tavsiyem, birlik olsunlar, beraber olsunlar. Birlikten kuvvet doğar." ifadelerini kullandı.

"Hem anne hem iş kadını hem eş hem kardeşiz"

Kooperatif üyesi İlknur Çetin ise kadınların ürünlerini pazara getirip satamadıklarını gördüğünde üzüldüğünü söyleyerek, "Kooperatifte kalite standartlarına uygun her ürünü, üreten kadınlardan, köylülerden alıyoruz, pazara kazandırıyoruz. Bir köprü oluşturduk." diye konuştu.

Songül Altıntaş da kooperatifin yönetiminde çeşitli meslek gruplarından kadınların bulunduğuna işaret ederek, "Kadınlar bir araya geldiklerinde ekonomiye nasıl bir faydaları olur onu göstermek istedik. Biz hem anne hem iş kadını hem eş hem kardeşiz." dedi.

Gülçin Akman, lavanta yağı ve esansı gibi çeşitli ürünleri değerlendirip Taşköprü ekonomisine kazandırmayı düşündüklerini kaydetti.

Kooperatif, Kastamonu, Aydoğan, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kooperatif kuran Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı - Son Dakika


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