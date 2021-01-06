Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı - Son Dakika

Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı

06.01.2021 11:03
Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı, System.String[]

Alaşehir'e bağlı S.S. Kemaliye Sulama Kooperatifi 2020 yılı gelir payı olarak, ortaklarına sulama ücretinin yüzde 10'u oranında zeytinyağı dağıttı.

Alaşehir'e bağlı S.S. Kemaliye Sulama Kooperatifi 2020 yılı gelir payı olarak, ortaklarına sulama ücretinin yüzde 10'u oranında zeytinyağı dağıttı. 2002 yılında kurulan kooperatif ilk kez ortaklarına kar payı dağıttı.

Alaşehir S.S. Kemaliye Sulama Kooperatifi 2002 yılında 350 ortaklı olarak kuruldu. Kooperatif yer altı suları ve Kemaliye Göleti'nden ortakların üzüm bağları, zeytin alanları ve meyve bahçelerinin sulanmasını sağlıyor. Kooperatif sulamaların yanı sıra, hazineden kiralamış olduğu arazilere 5 bin adet zeytin ağacı dikti. Dikilen ağaçlar ürün vermeye başladı. Kooperatif para kazanmaya başlayınca ortaklarına kar payı da dağıtmaya başladı. İlk kez her ortağa sulama için yıllık ödenen paranın yüzde 10'u oranında ödeme yapıldı.

S.S.Kemaliye Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Günen, "Bu yıl zeytin rekoltemiz iyi oldu. Yaklaşık 50 ton zeytinimiz oldu. Zeytinlerden çıkarttığımız yağlardan 350 ortağımıza toplamda 5 ton zeytin yağı dağıtımına başladık. Ortaklarımıza her yıl 1 Mayıs günü başlayarak, 4 ay süreyle on günde bir olmak üzere damlama sulama ile su veriyoruz. Sulama bedeli olarak yıllık olarak toplamda dönüm başı 280 TL alıyoruz. Ortaklarımıza ödedikleri toplam paranın yüzde 10'u oranında zeytin yağı dağıtıyoruz. Ortaklarımıza için ilk kez dağıttığımız yağlar hayırlı olsun. Kooperatifimizden ortaklarımıza yağ satışlarımız da devam ediyor. Üzüm, zeytin gibi ürünlerin işçiliklerini kooperatif olarak kendi mahallemiz halkına yaptırarak, mahalle sakinlerimize iş alanı oluştuyor ve ekonomik destek sağlıyoruz." dedi.

İlk kez kooperatiften kar payı alan kooperatif ortakları, kooperatif sayesinde ürünlerini rahatlıkla sulayabildiklerini ve bu yıl ilk kez zeytinyağı dağıtıldığını belirterek teşekkür etti.

Kooperatifte 10 dönüm arazisi olan bir ortak 2 bin 800 TL toplam sulama bedeli öderken ödemiş olduğu sulama bedelinin yüzde onu karşılığı olan 280 TL'lik zeytinyağı almaya hak kazanıyor. Zeytinyağının litrsi piyasa rayiç bedeli üzerinden belirleniyor. - MANİSA

Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı
Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı
Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı
Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı

Kooperatif, Zeytinyağı, Kemaliye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kooperatif ortaklarına ilk kez kar payı olarak zeytinyağı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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