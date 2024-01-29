Ankara Gölbaşı\'nda Kooperatif Üyeleri İnşaatın Başlamamasını Protesto Etti

Ankara Gölbaşı ilçesi Yayyabağ mevkinde bulunan Başkent Birlik Kooperatifleri üst birliğine üye olan vatandaşlar, projede 20 yıldır hiçbir ilerleme olmamasını protesto etti. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği önünde bir araya gelen kooperatif üyeleri, üst birliğin arsaları kooperatiflere devretmesini ve inşaata başlanmasını istedi.

"ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞ"

Yaylabağ'daki ara önünde yapılan açıklamada kooperatif üyesi Prof. Dr. Rıfat Salmanoğlu, 20 yıl sonra herhangi bir ev sahibi olmadan bir araya geldiklerini belirterek "Dile kolay tam 20 yıldır bekliyoruz. Senelerdir başlamayan veya özellikle başlatılmayan bir projenin içinde yıllarımız ve paramız heba olup gitmiştir. Artık ok yaydan çıkmış ve iş, hakkımızı alma mücadelesine dönüşmüştür. Aralarında yargı mensupları, mühendisler, akademisyenler, diyanet personeli, sağlık personeli, kamu ve özel sektörden arkadaşlarımızın bulunduğu üyeler yıllarca mağdur edilmiştir." dedi.

"20 YIL BEKLEDİK, 25 YIL DAHA BEKLEMEK İSTEMİYORUZ"

Amaçlarının ve davalarının sadece arsaların üst birlikten kooperatiflere dağıtılarak bir an önce inşaatlara başlanması olduğunu belirten Salmanoğlu "Bizim, ne üst birlik yönetimine ne kooperatif başkanlarına ne de kişilere karşı bir düşmanlığımız yoktur. Bizler bağımsız hissedarlarız. Hiçbir kooperatif başkanına ve hiçbir zümreye bağlı değiliz! Bugün buraya 20 yıllık uzun bir yoldan geldik. Hatta kooperatifin ilk kuruluş tarihi olan 1998 yılını da baz alırsak neredeyse 25 yıl ediyor… Kooperatifin kurulduğu yıllarda doğanlar, şimdi 25 yaşında. Bir insan ömrü ne kadar ki! Artık bir 25 yıl daha beklemek istemiyoruz." dedi.

"ARSALAR DAĞITILMAZSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Tüm yöneticilerin sırtlarında binlerce ailenin sorumluluğunu taşıdığını vurgulayan Rıfat Salmanoğlu kooperatif yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra denetim yapmayan ve alınan kararların uygulanması konusunda görevini yerine getirmeyen denetim kurulu üyelerinin aynı derecede sorumlu olduğunu vurguladı.

Genel Kurulca alınmış olan dağıtım kararı üst birlik tarafından uygulanmadığı takdirde, suç duyurusunda bulunma sorumluluğu ilk olarak kooperatif başkanları ile delegelerde olduğuna dikkat çeken Salmanoğlu "Buna istinaden kooperatif başkanları tarafından üst birlik yönetimine gönderilen ihtarnamede, alınan en son genel kurul kararının uygulanmaması halinde suç duyurusunda bulunulacağı hususu bildirilmişti. Şayet suçu öğrenip bildirmemek de suçtur. O vakit görevini yerine getirmeyip üyelerin zarara uğramasına sebep olan her kim varsa haklarında suç duyurusunda bulunmaktan kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz." dedi.

"SOMUT BİR ADIM GÖREMEDİK"

Rıfat Salmanoğlu konuşmasını şu şekilde bitirdi "Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Yani sorumluların ceza almalarını sağlamak değil bilakis görevlerini yerine getirmelerini istemekteyiz. Şayet bu konuda somut adım atmazlar ise Bununla birlikte genel kurul kararında alınan hüküm çerçevesinde 17 Ocak 2024 tarihine kadar tüm işlemler bitirilerek villalık ve çok katlı arsalarımızın fazlalıkları ile birlikte alt kooperatiflere tahsisi gerekmekte idi. Çözüm Grubu olarak işin takipçisi olduğumuzdan dolayı ilki 28 Aralık 2023 tarihinde olmak üzere 3 ayrı bildiri göndererek üst birliği göreve davet edip sözkonusu genel kurul kararını 31 Ocak 2024 tarihine kadar uygulamalarını talep etmiştik. Oysa şuana kadar sözkonusu genel kurul kararının uygulanmasına ilişkin somut bir adım göremedik. Bu sebeple 31 Ocak 2024 tarihine kadar gereğini yerine getirmeyenler hakkında yetkili ve görevli adli ve idari mercilere suç duyurusunda bulunacağımız hususunu bildiririz."

Yapılan basın açıklamasının ardından kooperatif üyeleri Selcen Kooperatif üyesi Sema Duman, Gimöat Anadolu Kooperatif üyesi Sebia Özkoç, Kent Dizy Kooperatif üyesi Zahide Şahin, Asmaaltı Kooperatif üyesi Berin Salmanoğlu, Zirvekent kooperatif üyesi Ahmet Pekel, Güzel Zambak Kooperatif üyesi Naci Harmancı, Özaktif kooperatif üyesi Cevdet Topal, Sevgi Çiçeği Kooperatif üyesi Serhan Karaaslan da birer açıklama yaparak mağduriyetlerini dile getirdi.

"25 YILDA BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADI"

20 yıl önce alınan arsanın bütüncül olarak yapılmasının artık mümkün olmadığının anlaşıldığına dikkat çeken Salmanoğlu, önceki genel kurullarda hisselerin alt kooperatiflere dağıtılma kararının alındığını ancak üst birliğin bu dağıtımı yapmamak için ayak sürüdüğünü söyledi. Salmanoğlu şunları söyledi: "17 Ekim 2023 tarihinde plan revizyon çalışması tamamlanmıştır. Arsaların dağıtımı ile ilgili olarak genel kurulda alınan üç aylık süre 17 Ocak 2024 tarihinde dolmuştur. Tüm bunlara rağmen üst birlik hala direnmektedir."

Artık iş yapmayanlara; "İş yapmıyor!", hiçbir işi beceremeyenlere; "Beceremediler!" diyeceklerini söyleyen Salmanoğlu "Zaman durup bekleme değil, harekete geçme zamanıdır. Artık yetki verdiğimiz kişilerin bizim adımıza kafasına göre yada kişisel hesaplarına göre bizim inisiyatifimiz dışında kararlar almalarını istemiyoruz. Bu kooperatif bizimle başladı. Ama bizi mağdur edip 20-25 yılda bir arpa boyu yol alınamadı. Artık projenin önünü tıkayan ve değersizleştiren hiç kimseyi sırtımızda taşımak istemiyoruz." dedi.

"SINIRDAKİ SORUN İLERİ SÜRÜLDÜ"

Üst birliğin dağıtımı yapmama gerekçesi olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırındaki sorunu ileri sürdüğüne dikkat çeken Salmanoğlu "ÖÇK sorunu devam ettiği bilinen villalık alanların dağıtım kararı ile ilgili olarak üst birlik yönetiminin alt kooperatiflere yazdığı 25 Ocak 2024 tarihli ve 11 sayılı yazının 5. maddesinde gündeme getirdiği görülmektedir. Üst birliğin ÖÇK sorunu devam ettiği gerekçesiyle dağıtım yapmaması iradesinin, söz konusu yazıdaki ilgili madde hükmü ile çeliştiği açıktır" dedi.

NE YAŞANMIŞTI?

20 yıl önce, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara ili Gölbaşı ilçesi Yaylabağ mevkiindeki 6 bin 400 dönümlük araziyi açık ihale ile satışa çıkarmış ve ihale Başkent Birlik Kooperatifleri üst birliği tarafından verilen en yüksek teklifle alınmıştı. Projeye, 43 kooperatif bünyesinde örgütlenen 3 bine yakın memur üye olmuştu. Ancak Mimarlar odasının açtığı dava nedeniyle planlar iptal edilmiş ve yeniden planlama yapılmıştı. Bu süreçte üst birlik genel kurulunda, projenin bir bütün olarak yapılmasının çok zor olması nedeniyle, arsaların hak sahibi kooperatiflere dağıtılması kararı alınmış ancak bu karar uygulanamamıştı. Kooperatif üyeleri, Mimarlar odasının açtığı yeni dava nedeniyle, üst birliğin hakları olan arsaları kooperatiflere devretmesini ve inşaata başlanmasını talep ediyor. Yaylabağ mevkiinde bir araya gelen kooperatif üyeleri "Üst Birlik Genel Kurul Kararını Uygulama, Suç İşleme", "Denetim Kurulu Görevini Yap, Suça Ortak Olma" "Artık tapularımızı istiyoruz" şeklinde pankartlar taşıdı.