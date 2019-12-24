Kooperatif vadeli ve faizsiz yem satışı yapıyor - Son Dakika

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi vadeli ve faizsiz yem satışlarına başladı.



Manyas Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi üyelerine vadeli ve faizsiz yem satışı yapacak. Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, kooperatif ortakları ile müşterilerine 31 Temmuz 2020 tarihli vadeli ve faizsiz yem, ayçiçek küspesi ve arpa ezmesi satışlarına başladıklarını söyledi. Ortaklara gübre, ilaç ve tohum desteklerinin haricinde yem desteğinde de bulunduklarını belirten Kalpakçı, "Ortaklarımızın aldığı yemleri evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Nakliye ve diğer masraflar için ortaklarımızdan herhangi bir ücret almıyoruz. Kooperatifimizden ilk kez yem almayı düşünen üreticilerimiz de müşteri olarak alış veriş yapabilirler. Kurban vadeli bu kampanyamızın üreticilerimize rahat bir nefes aldırabileceğini düşünüyorum. Gayemiz ortaklarımız başta olmak üzere üreticilerimizi desteklemek ve yöre hayvancılığının gelişimine katkı sağlamak" dedi.



Kampanya kapsamında en düşük yemin çuvalı 84, en yüksek yemin çuval fiyatı ise 94,50 lira olarak belirlendi. - BALIKESİR