Kooperatifçilik Destek projesi yürürlüğe girdi - Son Dakika

Kooperatifçilik Destek projesi yürürlüğe girdi

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Kooperatifçilik Destek projesi kapsamında bilgi vererek, "Proje başvurularında hibeye esas proje tutarlarının azami sınırları mal alımlarında 200, hizmet alımlarında 30 bin, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 bin TL'yi, iki...

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Kooperatifçilik Destek projesi kapsamında bilgi vererek, "Proje başvurularında hibeye esas proje tutarlarının azami sınırları mal alımlarında 200, hizmet alımlarında 30 bin, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 bin TL'yi, iki personel için toplam 60 bin TL'yi geçmeyecektir" dedi.


Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımız öncülüğünde, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan Kooperatifçilik Destek projesi yürürlüğe girdi. İlk uygulama olarak; KOOP-DES programına kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Program kapsamında, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak, makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ise, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecektir. Proje başvurularında hibeye esas proje tutarlarının azami sınırları mal alımlarında 200 bin, hizmet alımlarında 30 bin, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 bin TL'yi, iki personel için toplam 60 bin TL'yi geçmeyecektir. Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si, kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75'i, Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır. Programa başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğümüze yapılacaktır." ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kooperatifçilik Destek projesi yürürlüğe girdi - Son Dakika
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