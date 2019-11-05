Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı
6 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından Kooperatifçilik Eğitimi Programı, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle 3 gün sürecek.
Eğitim programları Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde alanlarında uzman eğitimcilerin katılımlarıyla gerçekleşecek. - KIRŞEHİR
Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu