Son Dakika Haberleri: Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı
Son Dakika Güncel Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı

Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.

Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.


Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından Kooperatifçilik Eğitimi Programı, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle 3 gün sürecek.


Eğitim programları Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde alanlarında uzman eğitimcilerin katılımlarıyla gerçekleşecek. - KIRŞEHİR

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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