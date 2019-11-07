Son Dakika Haberleri: Kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı
Son Dakika Güncel Kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı

Kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 3 gün önce kadınların eğitim aldıkları kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı.

Kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 3 gün önce kadınların eğitim aldıkları kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı.


Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle kadınları, kooperatif çatısı altında bir araya getiren ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından verilen eğitim sonlandı.


Eğitim programı, kooperatifin amaç ve faaliyet alanının belirlenmesi, kurucu ortakların seçimi sonrasında tamamlandı. Kırşehirli kadınlar, aldıkları eğitim programıyla kooperatifçiliğin misyonunu ve vizyonunu tespit etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırlanan video, sosyal medyaya damga vurdu
Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:36:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]