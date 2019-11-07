KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 3 gün önce kadınların eğitim aldıkları kooperatifçilik eğitimleri tamamlandı.



Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle kadınları, kooperatif çatısı altında bir araya getiren ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından verilen eğitim sonlandı.



Eğitim programı, kooperatifin amaç ve faaliyet alanının belirlenmesi, kurucu ortakların seçimi sonrasında tamamlandı. Kırşehirli kadınlar, aldıkları eğitim programıyla kooperatifçiliğin misyonunu ve vizyonunu tespit etti. - KIRŞEHİR