"Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Kahramanmaraş derece yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kooperatifçilik' konulu resim yarışmasında Kahramanmaraş derece yaptı - Son Dakika

"Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Kahramanmaraş derece yaptı

6 saat önce

Kahramanmaraşlı öğrenciler, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında dereceye girdi.

Kahramanmaraşlı öğrenciler, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında dereceye girdi.

Ticaret Bakanlığının 9 Eylül-8 Kasım 2019 tarihleri arasında başvurularını aldığı ve 68 ilden resimlerin gönderildiği kooperatifçilik konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Çeşitli kategorilerde yapılan değerlendirmede 13 ilde hiç dereceye giren öğrenci bulunmazken, 13 ilden ise birinci çıktı. Kahramanmaraş'ta ise Akçakoyunlu İlköğretim Okulu öğrencileri ilk 3'e girdi.

Kahramanmaraş'tan katılan 56 farklı eser arasından, Akçakoyunlu İlköğretim Okulu öğrencileri Fatma Kevser Aksen, Kifayet Ela Dipçik ve Abdullah Elcuk'un eserleri ilk üç sırayı aldı. Dereceye giren öğrencilerin resim öğretmeni Erden Usanmaz'ın da başarısı plaketle ödüllendirildi.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, okulda düzenlenen ödül töreninde, öğrencilerin bu ülkenin hem geleceği hem de ışığı olduğunu belirtti.

Yarışmada dereceye girenlerin tebrik eden Uçar, "Resim öğretmenimizin ilgisi ile birleştirerek tam da konumuz kooperatifçilik, 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' atasözümüz gereği, yüreklerini ve güçlerini birleştirerek kooperatif kuran üyelerimizin oluşturduğu böyle bir yarışmada okulumuz öğrencileri başarılı sonuçlar aldı." dedi.

Programa, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini temsilen Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte katıldı.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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