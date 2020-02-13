Kooperatifçilik Otobüsü Adana'da üçüncü gününde de hareketli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kooperatifçilik Otobüsü Adana'da üçüncü gününde de hareketli - Son Dakika

Kooperatifçilik Otobüsü Adana'da üçüncü gününde de hareketli

7 saat önce

Kooperatifçiliği Tanıtma ve Geliştirme Projesi kapsamında Adana'yı ziyaret eden Kooperatifçilik Otobüsü üçüncü gününde de hız kesmedi.

Kooperatifçilik Otobüsü Adana'da üçüncü gününde de hareketli, System.String[]

Kooperatifçiliği Tanıtma ve Geliştirme Projesi kapsamında Adana'yı ziyaret eden Kooperatifçilik Otobüsü üçüncü gününde de hız kesmedi.


Proje kapsamında Vakıfbank Ortaokulu ziyaret edildi. Kooperatifçilik Otobüsü'nü büyük bir ilgiyle karşılayan öğrencilere Habitat Derneği tarafından kodlama eğitimi verilerek, animasyonlarla kooperatifçilik anlatıldı.


Kooperatifçilik Otobüsünün diğer durağı Çukurova Üniversitesi oldu. Burada düzenlenen programın açılışında Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt projenin amaçlarını anlattı.


Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Dr. Selim Gündüz tarafından kooperatifçiliğin tarihçesi, aynı üniversiteden Doç. Dr. Celile Dölekoğlu tarafından tarım kooperatifleri anlatılarak İlhan Veren Söyleşiler paneline geçildi.


İlham veren söyleşilere Tariş Zeytinyağı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hakkı Çetin, Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, İhtiyaç Haritası Kooperatifinden Mehmet Sarıca, Kozan Bal Tarım Satış Kooperatifinden Emrah Zararsız ile Bi Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zeynep Kırılmış katıldı.


Programın ardından bölgenin en büyük kooperatif birliklerinden biri olan Çukobirlik'in ziyaret edilmesinin ardından iş insanlarıyla yerli üretim ve birlikte büyüme konuları ele alınarak, kooperatifçiliğin önemi anlatıldı. - ADANA

Vakıflar Bankası, Adana, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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