"Kooperatifçilik otobüsü" Arapgir'de - Son Dakika

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verileceği "Kooperatifçilik Otobüsü" Malatya'nın Arapgir ilçesine geldi.
İlçede Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde 10.00-12.00 saatleri arasında istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü uzmanları, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.